"L'acqua è torbida": una strada del quartiere San Lorenzo resta a secco

"Valori elevati di torbidità nell’acqua distribuita in via Filippo Di Giovanni". Disagi per i residenti della strada che si trova tra via dei Quartieri e via Ingegneros, nel cuore di San Lorenzo. L’Amap fa sapere attraverso una nota "che sono stati riscontrati valori elevati di torbidità nell’acqua e al fine di superare la criticità e garantire la sicurezza degli utenti è stata sospesa l’erogazione in tutta la strada". Dall'azienda sottolineano che è stata avviata una campagna di ricerca perdite seguita da interventi di manutenzione, tuttora in corso. "Le utenze che avessero la necessita di un rifornimento sostitutivo - dicono dagli uffici dell'azienda acquedotto - possono contattare il call center Amap al numero verde 800-915333".