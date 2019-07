Sicurezza, revocato sit in della polizia penitenziaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Con grande senso di responsabilità, abbiamo deciso di sospendere la manifestazione di protesta che avrebbe dovuto tenersi a Palermo dinanzi alla Prefettura nella giornata di domani, venerdì 26 luglio". Lo comunicano, in una nota, le sigle Sappe, Osapp, Uilpa, Fns Cisl, Uspp e Fp Cgil riunitesi oggi con l’obiettivo di analizzare la grave situazione che affligge gli istituti penitenziari nel territorio siciliano. “Vogliamo evitare – spiegano nella nota gli esponenti delle sigle sindacali Calogero Navarra, Dario Quattrocchi, Gioacchino Veneziano, Mimmo Ballotta, Francesco D’Antoni e Alfio Giurato – di incidere negativamente sul già precario piano ferie estivo in corso”. Le sigle comunicano inoltre che la manifestazione si terrà il 27 settembre prossimo, in considerazione delle gravi criticità che caratterizzano la situazione siciliana.