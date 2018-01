Ospedale dei Bambini, "un sorriso allunga la vita e aiuta a guarire"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Triscele, I doni del cuore, Dahlia, con la collaborazione delle Associazioni Gli Ultimi e Il Giardino delle Meraviglie che si occuperanno dell'animazione, gli Amici di Magu', Liberi di Ricevere e Donare e la Triskeles Motociclisti, saranno tutti insieme sabato 20 gennaio alle ore 14:00 all'Ospedale Pediatrico Di Cristina, per la quarta edizione di "Un sorriso allunga la vita e aiuta a guarire" passando per tutti i reparti, regalando momenti di gioia con animazioni, gadget, peluche, palloncini e tanto altro per la felicità dei piccoli degenti. Grazie a tutte quelle persone che credono in noi, che con le loro donazioni rendono possibile tutto questo.