Evento di solidarietà per le sorelle Pilliu, c'è anche Orlando: "Stato dia segnale concreto di vicinanza"

Anche il sindaco Orlando e il vicesindaco Giambrone hanno partecipato all'evento di solidarietà organizzato ieri sera nell'enoteca gestita dalle sorelle Pilliu in via del Bersagliere, a pochi passi dal famoso palazzo di piazza Leoni dove a lungo hanno trovato una base e un nascondiglio i più pericolosi boss. Le due donne hanno coraggiosamente combattuto una battaglia trentennale contro l'imprenditore palermitano che lo ha costruito Pietro Lo Sicco denunciando i soprusi subiti. "A causa di tale lungo impegno - scrive il primo cittadino in una lettera inviato al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso - hanno perso la propria abitazione (gravemente danneggiata dai lavori di realizzazione dell'edificio abusivo) ed hanno subito diversi tentativi di intimidazione".

Il primo cittadino invita quindi il Commissario a dare un segnale concreto di solidarietà e vicinanza dello Stato "a due donne che da semplici cittadine con fermezza e dignità hanno portato avanti la propria battaglia contro la criminalità e per il riconoscimento dei propri diritti": "Secondo quanto riportato dalla stampa - continua Orlando - il comitato di cui lei è Commissario avrebbe respinto una richiesta presentata dalle due sorelle circa l'accesso ai benefici di legge per le vittime di mafia, nonostante diverse sentenze riconoscano l'inequivocabile connessione tra l'appartenenza mafiosa di Lo Sicco e i danni subiti dalle signore Pilliu e nonostante un parere favorevole della locale Prefettura. Non posso non chiedere al Comitato - conclude il sindaco - di riconsiderare una posizione che possa facilmente dare alle signore Pilliu un giusto sostegno e un doveroso riconoscimento di vicinanza".

