Pioggia di donazioni, la coop Giorgio La Pira acquista un furgone per la raccolta dei farmaci

"Raccogliamo la Solidarietà", il servizio solidale di raccolta e distribuzione gratuita di farmaci, donati dai cittadini, che la "Giorgio La Pira Cooperativa Sociale onlus" svolge in diversi Comuni, da oggi si potenzia. Grazie ad un generoso contributo da parte di Aurobindo Pharma, Megatech Expert City Bagheria di Gioacchino Passarello, è stato acquistato al Motor Village Palermo di via Imperatore Federico un veicolo Fiat Professional Fiorino di nuova produzione, adibito secondo normativa vigente, al trasporto dei farmaci raccolti.

L’attività di raccolta dei farmaci donati dai cittadini è svolta dalla cooperativa in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, grazie alle farmacie dei Comuni di Palermo, Altavilla Milicia, Bagheria, San Giuseppe Jato e Santa Flavia. L’attività solidale è partita il 5 maggio del 2018: in tredici mesi sono stati raccolti e redistribuiti ad indigenti e bisognosi oltre 23 mila confezioni di farmaci, per un valore di oltre 340 mila euro.