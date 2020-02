Smart Working, Virzì (Inail Palermo): "Linee guida indispensabili"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“A seguito dell’emergenza sanitaria mondiale dovuta al Coronavirus e delle successive disposizioni adottate cautelativamente da molte aziende collocate geograficamente dove il numero dei contagi in Italia è maggiore, le stesse hanno disposto ed in taluni casi ordinato per i propri dipendenti di lavorare da casa in modalità smart working, compatibilmente ovviamente con l’attività lavorativa, ed opportunamente per tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti stessi, per tale motivo l’Inail ha emesso delle indicazioni in cui si ribadiscono le misure di prevenzione da attuare durante il telelavoro". A dichiararlo è Filippo Virzì, componente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL della sede di Palermo per l’UGL.

“Ricordo che anche il telelavoro è sottoposto alla tutela previdenziale - conclude Virzì - ma serve la collaborazione del dipendente, e l’attenta vigilanza dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, riteniamo le linee guida dell’INAIL indispensabili per la corretta esecuzione del lavoro a distanza, naturalmente sono disponibili e scaricabili da internet per una corretta visione e conoscenza dell’ informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”.