Slc Cgil Sicilia, il palermitano Maurizio Rosso eletto coordinatore regionale

Maurizio Rosso, 59 anni, di Palermo, è il nuovo coordinatore regionale della Slc Cgil, sindacato dei lavoratori della comunicazione. E’ stato eletto oggi con 23 voti a favore e 4 contrari. Subentra a Davide Foti.

“Impegno per l’inclusione dei tanti precari del comparto, attenzione alle vertenze nelle grandi aziende come Tim e Poste italiane ma anche al settore della produzione culturale, con riferimento a cinema e teatri. Sono questi i campi in cui l’azione sindacale della Slc si intensificherà alla ricerca di soluzioni concrete e immediate", ha detto Rosso.