Sky "scarica" Almaviva, Orlando e Marano: "Decisione che apre a tensioni sociali"

"Non ci aspettavamo da un grande gruppo qual è Sky la comunicazione della rescissione del contratto con Almaviva e il conseguente rischio occupazionale per centinaia tra lavoratrici e lavoratori in pieno shock socioeconomico dovuto alla pandemia". Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore al lavoro Giovanna Marano intervengono così sulla vicenda Sky-Almaviva. Il network ha inviato nei giorni scorsi una lettera a tutti i sindacati nazionali e alla stessa Almaviva Contact spa per ricordare che il prossimo 30 giugno scadrà il contratto d’appalto per i servizi operati dalle sedi di Palermo e Milano "per l’attività di gestione delle segnalazioni - si legge - di cui al cluster amministrativo per i clienti di Sky satellitare". Un annuncio che mette in bilico otre 200 dipendenti impegnati nella gestione dell’appalto.

“Mentre si moltiplicano gli appelli al senso di responsabilità e alla prudenza, spiace dirlo ma Sky sceglie un'altra strada che annuncia tensione sociale in una fase così complessa. Un annuncio fatto alla vigilia di questo primo maggio - concludono Orlando e Marano - avrebbe dovuto richiamare più dialogo e confronto. Ben 17 anni di continuità della gestione della commessa avrebbero potuto indurre, forse, ad aspettare momenti migliori. Ovviamente ci impegneremo, come sempre in questi anni, consapevoli che ci sarà bisogno di tutto il peso e l’autorevolezza del Governo nazionale per garantire una soluzione idonea a salvaguardare il valore del lavoro e della professionalità di centinaia di lavoratrici e lavoratori".