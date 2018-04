"Mancata erogazione fondo integrazione salariale", sit in del Sinalp davanti all'Inps

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Sinalp continua la difesa del diritto al rispetto ed alla dignità di lavoratori e dei dipendenti dell'ente di Formazione San Giovanni Apostolo che pur avendo da quasi un anno richiesto l'erogazione per i suoi dipendenti del Fondo per l'Integrazione Salariale (F.I.S.), ad oggi l'Inps non aveva accolto la richiesta, ma anzi tra le varie istanze presentate sia dal Sinalp che dall'Azienda l'Inps aveva declinato negativamente tale sacrosanta richiesta.

Certi del diritto all'erogazione del sostegno al reddito dovuto ai lavoratori del San Giovanni Apostolo, i dirigenti sindacali Dr. Gaetano Giordano e Dr. Andrea Monteleone, non avendo ricevuto alcuna risposta alle diverse email pec inviate all'Inps, oggi hanno organizzato un Sit In davanti alla sede Regionale dell'Inps di Palermo. Questa azione ha permesso finalmente di poter incontrare il Dirigente Regionale Inps Dr. Orazio Fabio Basiricò e poter esporre le giuste ragioni dei lavoratori.

Il Dirigente resosi conto del disguido verificatosi, ha garantito che provvederà tempestivamente a porre rimedio all'increscioso equivoco evidenziato, ed alla luce di quanto esposto dal Sinalp e dalla Direttrice dell'Ente di Formazione Dr.ssa Di Stefano, provvederà a riesaminare tutta la documentazione utile all'erogazione del fondo FIS. Il Sinalp ribadisce che quanto discusso ed evidenziato venga risolto in tempi brevissimi perchè queste problematiche vanno ad incidere direttamente sulla sopravvivenza economica e sociale dei lavoratori. Di concerto con i lavoratori dell'Ente presenti al Sit In e su loro specifica richiesta, il Sinalp si è riservato il diritto di continuare a vigilare sul buon esito della questione sollevata.