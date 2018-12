"Furti nel parcheggio, pagamenti in ritardo e poco personale": protesta al Civico

Non solo pagamenti in ritardo e poco personale, al Civico scoppia anche il caso sicurezza: "Nel parcheggio diverse auto sono state oggetto di furti o sono state portate via". Ad affermarlo sono i sindacati che domani mattina, alle 9, manifesteranno con un sit in di fronte al padiglione amministrativo. Su tutta una serie di problemi irrisolti, i sindacati non hanno ricevuto rassicurazioni dai vertici dell’azienda da qui la protesta che annunciano potrebbe andare avanti anche nei giorni a seguire fino a quando le richieste non verranno accolte nella loro interezza.

La manifestazione è stata organizzata dai rappresentanti sindacali aziendali Giuseppe Pizzo della Uil Fpl, Vincenzo Augello del Nursind, Mario Di Salvo della Fials-Confsal e Giuseppe La Barbera del Nursing Up. A sostegno dell’iniziativa si sono schierati anche Aurelio Guerriero, segretario territoriale del Nursind, Biagio Paradiso e Pippo Piastra, coordinatore regionale degli infermieri della Uil Fpl.

I sindacati attendono l’insediamento del nuovo commissario e ricordano che “qualcuno ha deciso di mettersi in ferie per non firmare le delibere, rallentando e paralizzando ancor di più la macchina amministrativa e quindi l'attività dell'azienda. Siamo sempre più convinti che i commissari hanno fatto il loro tempo e abbiamo bisogno urgentemente di un direttore generale, che prenda il comando di questa azienda, ormai alla deriva”.

Le richieste dei sindacati rimangono sempre le stesse, tra queste una soluzione per la grave carenza di personale: “Non basta l'assunzione di 35 infermieri, bisogna scongiurare la chiusura di numerosi reparti”. Servono poi soluzioni contrattuali per le partita Iva e vanno pagate le spettanze senza ritardi e intoppi: "I libero professionisti non sono degli imprenditori ma vivono di stipendio". E ancora, progressione economica di fascia per il restante personale a tempo indeterminato avente diritto, circa 500 lavoratori, revisione delle dotazioni organiche e qualifiche “con eventuali passaggi e selezioni interne del personale amministrativo, la cui carenza è stata ulteriormente amplificata dall’assenza degli ex Pip che da 15 giorni protestano per la loro stabilizzazione, alla quale noi esprimiamo solidarietà e sostegno”. E in merito alla sicurezza del parcheggio chiedono di “rendere sin da subito fruibile il parcheggio dell'oncologico per i dipendenti”.