Gruppo Aiello, la rabbia dei 144 lavoratori: "Creditori di un milione e 300 mila euro, dateci i nostri soldi" | VIDEO

La protesta in Prefettura. Dal licenziamento, avvenuto nell'agosto del 2016, gli ex dipendenti sono ancora in attesa delle mensilità maturate durante la gestione giudiziaria e del trattamento di fine rapporto