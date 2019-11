Ipab Palagonia, devono avere lo stipendio di 25 mesi: sit in dei dipendenti in via Trinacria

Sit-in dei 28 dipendenti dell'Ipab Palagonia questa mattina davanti ai cancelli dell’assessorato regionale alla Famiglia, in via Trinacria. La decisione di scendere in piazza è scattata dopo che, nei giorni scorsi, il sindaco Leoluca Orlando con una lettera indirizzata al Presidente della Regione e all’assessore al ramo Antonio Scavone ha confermato la disponibilità dell’amministrazione comunale nel procedere al concentramento della struttura ai sensi della normativa vigente.

Una buona notizia per i dipendenti che attendono il pagamento di 25 mensilità e dei contributi non pagati. “Dopo mesi di silenzi che hanno logorato questa gente, prendiamo atto - dichiara il parlamentare regionale Vincenzo Figuccia - della disponibilità dell’amministrazione comunale. Adesso l’assessore Scavone, sono certo vorrà procedere nella direzione del concentramento come previsto dall’articolo 34 della legge 22/1986. Resta l’urgenza di riformare l’universo Ipab che in Sicilia va interamente rivisto con un’adeguata riforma”.