Barca piena di rifiuti, Orlando posta la foto: "Contro i barbari occorre una rivolta civile"

Continua la guerra social del sindaco Orlando contro gli sporcaccioni. Il primo cittadino ha postato sulla sua pagina Facebook la foto di una barca piena di rifiuti nel porticciolo di Sferracavallo accompagnata dal seguente commento: "La Rap ha le sue responsabilità. Io ho le mie responsabilità. Ma se degli incivili usano una barca come discarica, di chi è la colpa? Contro questi barbari occorre una rivolta civile, occorre che tutti coloro che amano Palermo si ribellino per difendere la nostra città".

Dallo scorso luglio Orlando ha iniziato a fotografare gli incivili e a condividere le loro "imprese" per cercare di sensibilizzare i palermitani a denunciare chi sporca. "Ecco due atleti del lancio della munnizza, uno ripreso in via Altofonte e l'altro in viale Michelangelo. Altre due belle segnalazioni all'autorità giudiziaria", uno degli ultimi post firmati dal primo cittadino.