Insalaco ucciso 31 anni fa, Orlando: "Ha dato la vita perché Palermo si liberasse dalla mafia

E' stato commemorato questa mattina in via Cesareo, Giuseppe Insalaco, il "sindaco dei cento giorni" , in carica dal 17 aprile al 13 luglio del 1984, ucciso dalla mafia il 12 gennaio 1988. Questo il ricordo del sindaco Leoluca Orlando, in occasione del 31° anniversario dell'uccisione: “In anni terribili per la città e per la sua amministrazione, Giuseppe Insalaco, seppe far implodere tutte le contraddizioni di un sistema affaristico-mafioso che governava nella nostra città. A lui e a tutti coloro che hanno sacrificato la vita perché Palermo si liberasse dalla mafia va il ringraziamento di tutti i cittadini palermitani”.