I sindaci di Terrasini e Cinisi si rivolgono anche a Mattarella: "Recuperare la Nuova Iside"

Recuperare il relitto della Nuova Iside, il peschereccio che si è inabissato nel mare di San Vito Lo Capo il 13 maggio e nel quale potrebbe esserci ancora il corpo del comandante Vito Lo Iacono, 27 anni. A chiederlo sono i sindaci dei Comuni di Terrasini e Cinisi, Giosuè Maniaci e Gianni Palazzolo, che con una lettera si sono rivolti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, al capo dello Stato maggiore della marina militare, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e al procuratore aggiunto Ennio Petrigni e al sostituto Vincenzo Amico, che coordinano l'inchiesta sul caso.

L'ipotesi della magistratura è che l'imbarcazione (sulla quale hanno perso la vita anche Matteo e Giuseppe Lo Iacono) si sia scontrata con la petroliera Vulcanello o che comunque sia stata ribaltata dall'onda determinata dal passaggio di questa seconda nave. Sono quattro gli indagati: il comandante della petroliera, l'armatore della società Augustadue e due ufficiali di plancia.

Nel documento, i due sindaci ringraziano gli inquirenti per il lavoro svolto finora e chiedono il recupero della Nuova Iside anche perché "può certamente contribuire a definire il quadro probatorio in merito all'ipotesi di collisione/speronamento". Inoltre si suggerisce la possibilità di utilizzare il cacciamine Numana della marina militare per le operazioni. Oggi, inoltre, i parenti delle vittime faranno un sit in davanti alla Camera.