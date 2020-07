"Certificati falsi per il figlio coinvolto in un incidente": chiesti 5 anni per Silvana Saguto

La Procura di Caltanissetta ha chiesto 5 anni di reclusione per Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo. L'ex giudice è accusata, con il marito Lorenzo Caramma, il figlio Emanuele e il medico dell'ospedale Cervello, Giuseppa Guzzetta, di falsità ideologica e truffa ai danni di un'assicurazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per gli altri imputati il pm Claudia Pasciuti ha chiesto alla fine della requisitoria la condanna a 4 anni e sei mesi ciascuno. La vicenda riguarda un incidente stradale che coinvolse Emanuele Caramma. Secondo l'accusa l'ex giudice avrebbe chiesto a due medici di firmare certificati falsi per il figlio per avere il risarcimento. La sentenza sarà emessa il 17 ottobre.