Cassazione respinge il ricorso: Silvana Saguto definitivamente fuori dalla magistratura

Silvana Saguto è definitivamente fuori dalla magistratura. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare della rimozione per l'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, a processo a Caltanissetta con l'accusa di aver gestito illecitamente le procedure di designazione degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.

Con la sentenza depositata oggi, la Suprema Corte ha ritenuto in parte "inammissibile" e in parte "infondato" il ricorso presentato dal giudice e accolto in parte quello del ministero della Giustizia, che ha presentato un reclamo contro l’assoluzione, da parte della sezione disciplinare del Csm, da una serie di contestazioni disciplinari.