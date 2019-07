"Nessun abuso d'ufficio", assolta Silvana Saguto

Assolta "perchè il fatto non sussiste". L'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è stata scagionata dall'accusa di abuso d'ufficio. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Caltanissetta presieduta da Francesco D'Arrigo.

Saguto in questo processo era accusata di avere nominato un coadiutore giudiziario in aggiunta a un amministratore giudiziario nella gestione del complesso Torre Artale di Trabia. L'accusa aveva chiesto la condanna a un anno e quattro mesi. Per i legali della difesa, Giuseppe e Ninni Reina, si tratta "di un primo riconoscimento alla legittimità dell'operato della dottoressa Saguto".

"Sono contenta perché la giustizia allora esiste e i giudici continuano a guardarsi le carte come ho sempre fatto io. Ma oggi dico che aveva ragione Falcone quando sosteneva la separazione delle carriere. Allora non lo avevo capito, oggi sì", commenta all'Adnkronos Silvana Saguto. "L'accusa non guarda ai fatti veri - dice Saguto dalla sua abitazione a Palermo, dopo avere appreso della sentenza di assoluzione - Quando l'imputato fornisce le prove l'accusa deve anche considerare la richiesta di assoluzione, non lo deve ritenere riduttivo per la sua posizione".

Saguto si dice molto amareggiata anche e ritiene "l'assoluzione di oggi solo il primo passo. Già due tribunali mi hanno dato ragione. Quello amministrativo regionale e ora il Tribunale penale di Caltanissetta. Noi avevamo portato le prove della mia innocenza e l'accusa doveva avere l'ontesà intellettuale di chiedere l'assoluzione. Anche se ormai sono l'albero che e caduto l'accusa doveva verificare se l'albero aveva radici...".

Resta ancora sotto processo, sempre a Caltanissetta, per presunti illeciti sulla gestione dei beni confiscati alla mafia e le nomine di amministratori giudiziari. I reati contestati vanno dalla corruzione al falso, dall'abuso d'ufficio alla truffa aggravata.