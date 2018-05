Caos in via Terrasanta, trovato un siluro dentro una vasca da bagno

Un siluro della seconda guerra mondiale in un appartamento disabitato di via Terrasanta. L'incredibile ritrovamento è stato fatto oggi in un palazzo al civico 73. Sono stati gli eredi del proprietario di casa - che è scomparso di recente - a scovare l'ordigno nel corso di un sopralluogo. Il siluro era nella vasca da bagno. I proprietari hanno subito chiamato gli agenti di polizia che sono arrivati nell’appartamento insieme agli artificieri, i militari dell’esercito e i vigili del fuoco.

L'area di fronte al cinema Golden è stata presidiata dalla polizia sin dalla mattina. A lungo - a controllare la zona - ci hanno pensato anche gli elicotteri della polizia, che si sono alzati in volo su via Terrasanta.

L’appartamento - che si trova in un palazzo di sei piani - finora era stato utilizzato come magazzino e dentro sono stati trovati diversi oggetti tra cui il siluro. Un vero pericolo "potenziale" per decine di residenti. La zona è stata messa in sicurezza e sono stati fatti allontanare cuoriosi e passanti. L’ordigno è stato quindi prelevato dai militari del genio e portato in una cava dove è stato fatto brillare.