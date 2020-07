Bloccata vendita di sigarette di contrabbando: 16 chili di "bionde" sequestrati e 8 segnalati

Oltre sedici chili di sigarette di contrabbando sequestrate. E' il bilancio dei contriolli effettuati dai finanzieri del gruppo pronto impiego nei giorni scorsi. In diversi distinti interventi hanno scovato circa 16 chili e mezzo di bionde di contrabbando e 5 grammi di marijuana.

In particolare, le fiamme gialle hanno individuato e segnalato otto persone beccate proprio mentre vendevano le sigarette di contrabbando. Nei loro confronti i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo della merce e alla segnalazione ai Monopoli di Stato, competente per l’irrogazione delle relative sanzioni. In seguito a ulteriori accertamenti i militari hanno segnalato all'Inps la convivente di uno dei segnalati pechè "risultata indebitamente percettrice – già dal mese di marzo 2020 - del beneficio del Reddito di cittadinanza".

Altre sei persone, grazie all’intervento di unità cinofile, sono state trovate in possesso di marijuana e segnalate alla locale Prefettura.

