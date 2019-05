Buonfornello, beccati con 240 chili di sigarette di contrabbando: arrestati padre e figlio

Sorpresi in autostrada con un carico di 240 chili di sigarette di contrabbando, scatta l'arresto per due palermitani: a finire in manette Nazareno La Corte, 55 anni, e Antonino La Corte, 36 anni, padre e figlio. Gli arresti sono effettuati due giorni fa dai poliziotti della Squadra Mobile nei pressi del casello di Buonfornello, sulla A20 Palermo-Messina.

Gli agenti della Mobile hanno prima fermato una station wagon guidata da Nazareno La Corte, che trasportava 16 scatole con dentro stecche di sigarette senza il marchio dei Monopoli; poi una seconda vettura guidata dal figlio Antonio, dove sono state trovate altre 15 scatole. Le due autovetture, prese a noleggio, viaggiavano in tandem a distanza di pochi chilometri l’una dall’altra.

Le 31 scatole di "bionde", per un peso complessivo di 240 chili ed un valore commerciale di circa 50 mila euro, sono state poste sotto sequestro. Padre e figlio sono stati arrestati e portati nel carcere di Pagliarelli.