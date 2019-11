Più sicurezza negli ospedali, intesa sindacati-Seus 118 per la videosorveglianza

Accordo raggiunto tra Seus 118 e sindacati per i "progetti obiettivo" e l'adozione della videosorveglianza al Pta (presidio territoriale di assistenza) Guadagna e al Cannizzaro di Catania.

"Abbiamo ottenuto un buon risultato in termini di riconoscimento economico - dicono i rappresentanti sindacali Ugl Giuseppe Lombardi e Giovanni Ferraro - Per quanto concerne la definizione degli incentivi annuali sulla produzione sia per le unità con varie mansioni, che per gli autisti soccorritori e il personale amministrativo, a tassazione agevolata al 10%. In più - spiegano i sindacalisti - dalla società abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla consegna del nuovo vestiario, che avverrà nelle postazioni di appartenenza di ogni lavoratore, nonchè sulla definizione dell'accordo sulle ore in eccedenza che si terrà entro 15 giorni nelle sedi territoriali di Confindustria in modo da rendere più agevole per i dipendenti la sottoscrizione della relativa documentazione. Infine, abbiamo portato a casa un ottimo risultato, poichè la Seus ha accolto la nostra proposta sul verbale di intesa per l'installazione del sistema di videosorveglianza nelle sedi di Palermo Guadagna e Catania Cannizzaro".

"Riteniamo positivo questo approccio volto alla concertazione e al confronto avviato dalla dirigenza della Seus - sottolinea il segretario regionale della Ugl sanità Carmelo Urzì - .Auspichiamo che per il prossimo futuro si continui a procedere su questa strada, perchè il dialogo con i lavoratori può condurre a soluzioni utili finalizzate allo sviluppo della società, all'efficientamento dei servizi e al miglioramento del benessere delle risorse umane".