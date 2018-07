Sicurezza sul lavoro, Virzì (Ugl): "A Palermo si allunga la scia di morti bianche"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'ultimo incidente mortale è avvenuto a Palermo in via Vincenzo Di Marco: una bombola da sub è esplosa uccidendo, a causa della tremenda deflagrazione, Paolo La Parola, uno dei soci della Tecnomare Paluzzo, che si occupa della riparazioni e ricariche di bombole. "E' emergenza sicurezza, il 2018 è l’anno record di morti bianche ed anche Palermo contribuisce in negativo a rendere interminabile una tremenda scia di morti sul lavoro - dichiara Filippo Virzì Portavoce dell’Ugl Sicilia - sicuramente gli inquirenti faranno chiarezza sull’ennesima tragedia, se qualcosa non ha funzionato come doveva, se poteva essere evitata o meno, sarà compito dei tecnici dell'Ispettorato del lavoro a stabilire se si è trattato di una tragica fatalità o non tutto è stato fatto secondo le regole, anche i controlli sulle certificazioni di sicurezza della bombola daranno le giuste risposte".