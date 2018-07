Telecamere, Corpo forestale e vigili nei Centri per l'impiego: scongiurato lo sciopero

Personale del Corpo forestale e della polizia municipale, oltre alle telecamere, per sorvegliare i Centri per l'impiego palermitani. E poi interventi alla rete informatica per velocizzare i sistemi e potenziamento dell'organico. Sono le proposte concordate dai sindacati autonomi Cobas-Codir, Sadirs e Siad in un incontro con la dirigente generale del Lavoro, Francesca Garoffolo e il segretario particolare dell’assessore Ippolito, Roberto Palma. Soluzioni che hanno scongiurato l’ipotesi di sciopero che sembrava inevitabile. Al centro della discussione i problemi negli uffici del lavoro che hanno causato in diverse sede, a cominciare da quello in via Praga, disagi per l’utenza, sfociati in tensioni e aggressioni contro i dipendenti.

I sindacalisti Fabrizio Masi, Franco Madonia e Angelo Lo Curto spiegano che le lunghe attese agli sportelli - dovute anche ai problemi ai sistemi informatici - causano sempre malumori e tensioni. "La dirigente - riferiscono i sindacati - ha comunicato che di recente è stato completato il cablaggio in tutta l’Isola delle linee informatiche per consentire un adeguato collegamento con i sistemi del Lavoro, Anpal e Silav". Per evitare la ressa e lunghe code si è deciso di creare un altro Centro per l’impiego. Il luogo ancora non è noto: "Chiederemo al Comune di mettere a disposizione i locali e gli agenti di polizia municipale per la sicurezza". "Il dirigente generale - concludono i sindacati - ha assicurato che convocherà le organizzazioni sindacali per le questioni inerenti l’indennità degli ispettori del lavoro e, non appena approvata la variazione di bilancio, sul salario accessorio a valere su garanzia giovani".