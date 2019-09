Sicilia, Teresa Alaimo nuovo coordinatore regionale di Rivoluzione Animalista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Sono felice di annunciare che Teresa Alaimo è il nuovo coordinatore regionale della Sicilia di Rivoluzione Animalista”. A comunicarlo, nella giornata di oggi, è stato il segretario nazionale del partito, Gabriella Caramanica. “Teresa si è sempre dimostrata una donna coraggiosa, determinata e competente e nessuno più di lei merita questo importante e delicato incarico. La Sicilia è un territorio difficile, dove a farla da padroni sono il dilagante fenomeno del randagismo, la mancata tutela dei diritti animali e il lucro sugli stessi. Sono convinta che saprà lavorare con impegno e dedizione. Un sentito in bocca al lupo da tutto il nostro partito”, ha sottolineato il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica. Queste, invece, le parole di Teresa Alaimo: “Grazie al Segretario nazionale e a tutto il partito per il nuovo incarico come coordinatore regionale della Sicilia. Da oggi, le responsabilità aumenteranno così come il mio impegno. Sapete benissimo come mi concentri sui miei obiettivi già da molto tempo: adesso, essere all’interno di questa grande squadra, non è altro che un incentivo in più per migliorare le cose e combattere le ingiustizie nei confronti degli animali. Sono sempre più determinata. Un grazie speciale anche a tutti voi che mi avete sempre sostenuta”, ha concluso il neo coordinatore regionale della Sicilia.