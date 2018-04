Gira la Sicilia a bordo di una vecchia 500 e chiude il tour a Cefalù: "Meta imperdibile"

Sbarca a Cefalù il tour “Sicilia in 500”, il progetto della giornalista professionista Veronica Crocitti ormai quasi giunto al termine. La Crocitti, travel blogger per Scorci di Mondo (www.scorcidimondo.it - blog di viaggi personale), ha realizzato un avventuroso itinerario attorno all’isola che ha già “toccato” le tappe di Taormina, Aci Castello, Ortigia, Modica, Scala dei Turchi, Marsala, Erice e San Vito Lo Capo.

Oggi è la volta di Cefalù. La Crocitti si trova nella provincia palermitana dove, a bordo di uno storico Cinquino, racconterà ai suoi lettori le meraviglie del posto con foto, video e diari di viaggio. L’appuntamento è sul blog “Scorci di Mondo” (www.scorcidimondo.it) e sui Canali Social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) sia della blogger (@VCrocitti) che del Blog (@scorcidimondo e @scorcidi_mondo).

“Il progetto Sicilia in 500 è nato con l’idea di raccontare la mia isola attraverso gli occhi delle storiche Cinquecento – ha spiegato la Crocitti – e trasmettere l’amore che io ho per la Sicilia a chi non la conosce o a chi, pur essendo siciliano, la conosce poco”.

Il progetto è stato portato avanti con il placet del reparto marketing dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e la collaborazione del Fiat 500 Club Italia, degli Enti Comunali coinvolti e degli sponsor partner Caronte & Tourist, Marina del Nettuno, Cosimo Muscianisi, Dacci un Taglio di Angelo Cipriani, Residence Kalonerò, Villa Laura, 3G Holding e Parc Hotels Italia. “Ho scelto di far tappa a Cefalù perché questo scorcio di Sicilia è tra i più romantici e pittoreschi dell’intera isola. Con il suo Duomo divenuto Patrimonio dell’Unesco e la sua storia – ha spiegato la Crocitti – Cefalù è una delle mete imperdibili della mia terra”.