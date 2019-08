Al via lo sgombero del Barbera, subito la consegna delle chiavi alla nuova proprietà

C’è ancora chi incarta documenti, chi chiude negli scatoloni i propri effetti personali e tutto ciò che aveva sulla scrivania o negli armadietti, ma entro la fine della giornata l’Arkus Network dovrà consegnare le chiavi del Renzo Barbera alla nuova proprietà. Sono in corso le operazioni di sgombero degli uffici dello stadio comunale a seguito del mancato adempimento dell’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco Leoluca Orlando.

I funzionari e i tecnici del settore Risorse Immobiliare stanno accompagnando l’uscita dell’ormai ex società che ha guidato per un breve periodo il Palermo, provvedendo a fare un inventario di quanto presente all’interno degli uffici che - in mancanza di mezzi adeguati e già disponibili per il trasporto - saranno portati per un massimo di 15 giorni nei magazzini comunali prima della riconsegna ai legittimi proprietari. "Su disposizione del sindaco - si legge informa il Comune - si sta facendo un inventario separato e specifico per quanto riguarda trofei, coppe e cimeli storici".

Una volta terminate le operazioni i locali e il terreno di gioco, in pessime condizioni (foto allegata in basso), saranno affidati alla società Hera Hora di Dario Mirri e Tony Di Piazza. Che dovranno fare i conti con i sindacati che chiedono di salvaguardare i livelli occupazionali dei ventisette dipendenti fino ad oggi in servizio per l'ex società di viale del Fante.

Sul fronte sportivo si attendono conferme sulla convocazione nel finesettimana di una conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore. Manca l’ufficialità ma sulla panchina rosanero ci sarà Rosario Pergolizzi (51 anni) che ha già guidato, sebbene per sole tre giornate del campionato di Serie A 2006/07, il club palermitano insieme a Renzo Gobbo. Nel corso della passata stagione il mister ha allenato l’Under 17 dell’Empoli.

