Cronaca Oreto-Stazione / Corso Tukory

Corso Tukory, sgomberato il mercatino degli abusivi: liberato l'ingresso del Gemmellaro

"Liberato" il marciapiede da via Porta Sant'Agata al Museo. In azione ieri la polizia municipale, con il supporto di Rap e Reset. L'intervento rientra nelle attività di riqualificazione dell'Albergheria. Una parte del mercato si svolgerà in via Majali "nel rispetto delle regole"