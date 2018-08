"Migranti come camerieri con paghe da schiavi", misura annullata: il ristorante riapre

Il tribunale del Riesame ha annullato la misura interdittiva per gli imprenditori, Vincenzo Alduina e Maria Teresa Lombardo, titolari del ristorante La Sorgente a Borgetto (Pa) cui era stata ordinata la chiusura per un anno. Lo scrive il Giornale di Sicilia. I due ristoratori sono sotto inchiesta della procura di Palermo, con altre sei persone, dallo scorso 30 luglio con l'accusa di aver sfruttato due giovani migranti ospiti della comunità di accoglienza New River di Borgetto (gestita dalla cooperativa sociale EsseQuadro). Li avrebbero fatti lavorare come camerieri pagandoli solo 50-60 euro a settimana.

A firmare le misure cautelari - eseguite lo scorso luglio dagli agenti di polizia giudiziaria della Procura minorile - il gip del tribunale di Palermo Guglielmo Nicastro che ha disposto l’interdizione dall’esercizio di attività nel settore alberghiero e della ristorazione, nel settore delle attività agricole e nel settore delle attività di accoglienza dei minori per gli otto indagati, accusati a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nonché di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Oltre a Vincenzo Alduina (49 anni), gestore insieme alla moglie Maria Teresa Lombardo (51enne di Borgetto), della pizzeria La Sorgente di Borgetto, le misure erano scattate per Giuseppe Criminisi (37enne nato a Agrigento), psicologo e responsabile della comunità New River, Giuseppe Mario Di Bella (65enne nato ad Altofonte), agricoltore di Partinico, Francesco Lo Baido (37enne di Partinico), agricoltore, Pietro Lo Baido (82enne di Partinico), agricoltore, Antonino Lombardo (79enne di Borgetto), titolare dell’immobile dove si trova la comunità New River, e Andrea Carmelo Meli (42enne di Caltanissetta), amministratore della cooperativa EsseQuadro che gestisce la comunità New River.