Tragedia a Sferracavallo, sessantenne muore mentre ripara l'antenna di casa

Stava riparando l'antenna della sua casa di via Dammuso, a Sferracavallo, quando all'improvviso sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica. L'uomo, un sessantenne, stava lavorando da solo. Sono stati i vicini ad accorgersi che si era accasciato sul tetto. Queste le prime informazioni che arrivano dai vigili del fuoco.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. In via Dammuso, attorno alle 14, sono intervenuti pure i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'antenna e il relativo impianto. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia, impegnati a ricostruire quanto accaduto.