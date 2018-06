Sferracavallo, trasferimento mercato rionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Era arrivato nel mese di marzo, alla fine della scorsa consiliatura il primo tentativo di spostare il mercato rionale di Sferracavallo, da via Terenzio a via del Tritone, proposta dal consigliere Vescovo il quale riferisce: ''Finalmente dopo tanti solleciti da parte dell'associazione 'Ciavolando' e del Comitato Cittadino 'Il Mare di Sferracavallo" il consiglio di circoscrizione si è attivato per il trasferimento del mercato rionale. Un grazie a chi si è attivato per raggiungere questo obiettivo''.