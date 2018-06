Sferracavallo: "Potatura dei cercini a rilento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo la richiesta del Comitato Cittadino ''Io amo il mio quartiere'' è partita la potatura dei cercini in via Barcarello a Sferracavallo ma molto lentamente riferisce il presidente del Comitato Massimo Vescovo ''Ė partita lunedì 18 la potatura dei cercini, ma vedere un solo operaio che effettua l'intervento é veramente assurdo, per non parlare dei resti che ad oggi non sono stati rimossi e hanno creato disagi ai turisti che sono venuti in questo fine settimana al mare, non potevano posteggiare e invece di notare il nostro splendido tramonto dovevano evitare di inciampare sulle ramaglie. Stessa cosa avviene nella parte superiore e inferiore di Piazza Beccadelli un solo operaio effettua la potatura e rimangono per giorni in mezzo alle aiuole. Questo è un disservizio da parte dell'azienda partecipata che il Comitato non starà a guardare!''