Sferracavallo, erogazione dell'acqua sospesa in via Amorello

Erogazione idrica sospesa in via Amorello, angolo Scalo di Sferracavallo, a causa di una perdita d'acqua. Lo rende noto l'Amap: "I lavori - si legge in una nota dell'azienda - sono già in programmazione e l’erogazione verrà ripristinata in seguito all’eliminazione della citata perdita idrica".

Per eventuali informazioni si potranno contattare i seguenti numeri: 091/279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).