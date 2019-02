Guasti riparati e linee riattivate: accesi cento punti luce tra Sferracavallo e l’Arenella

Centro punti luce sono stati riattivati dai tecnici dell'Amg tra Sferracavallo e l'Arenella. In particolare, nella zona di Sferracavallo compresa fra via del Manderino e via Tritone, gli operatori hanno riparato un guasto corposo su una linea primaria di media tensione con un intervento durato diversi giorni. E’ stato riparato e rimesso in funzione il circuito Manderino/Tritone2 alimentato dalla cabina Tommaso Natale, ripristinando il funzionamento dell’illuminazione in una vasta area compresa fra via Sferracavallo, piazzetta del Casello, le vie del Manderino, Tritone, Platone, Zenone, vicolo della Ferrovia. Sono stati riaccesi all’incirca 80 punti luce. All’intervento è stata data la priorità perché gli impianti di molte strade sono alimentati “a unico servizio”, cioè soltanto dal circuito che si era guastato e non poteva essere garantita un’illuminazione a punti luce alternati.

Gli operatori di Amg Energia hanno completato anche la riparazione all’Arenella, dove è stato eseguito un intervento con il supporto di una squadra edile per la necessità di scavi in strada e lavori nei pozzetti dell’illuminazione. Già riaccesi la scorsa settimana gli impianti delle vie cardinale Borromeo e Dusmet, il guasto continuava a interessare i punti luce di via Cardinale Massaia: è stato localizzato e riparato. Ritornano in funzione 22 punti luce.

“Sono solo alcune delle attività svolte quotidianamente -. spiega l’amministratore unico della società, Mario Butera -. Nonostante le difficoltà che ci troviamo ad affrontare ogni giorno, dagli impianti vetusti alla carenza di fondi, le nostre squadre assicurano lavori a tutto tondo e servizi alla città, dalla verifica programmata degli impianti alle riparazioni specifiche, agli interventi su chiamata per eventuali emergenze”.



