Allarme alga tossica a Sferracavallo, scattano i divieti

Torna l'incubo alga tossica a Sferracavallo. L'Arpa ha rilevato una concentrazione superiore alla norma di Ostreopsis ovata e il Comune sta provvedendo alla sistemazione di cartelli che avvisino i bagnanti.

Il provvedimento, adottato ieri, prevede che nei cartelli sia specificato che "la zona è sottoposta a controllo analitico per fioritura algale, In attesa dei risultati analitici si consiglia di non sostare nelle immediate vicinanze". Resteranno affissi fino a quando l'Arpa non avrà comunicato che la concentrazione è tornata normale.