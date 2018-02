Settimana Amministrazione Aperta e Asoc: "Politiche di coesione a scuola"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è conclusa ieri la manifestazione Asoc "Politiche di Coesione a scuola. Monitoraggio civico, Open Data" nell'ex Chiesa di S. Mattia ai Crociferi. Un'occasione di scambio e di confronto tra giovani studenti e amministrazioni ed enti sui progetti realizzati con i fondi strutturali a Palermo e in Sicilia.

Dieci i team partecipanti, quattro i rappresentanti invitati assenti, che avevano confermato la loro adesione ad Antenna Europe Direct, sportello commissione europea a Palermo. I Corsari Assetati dell'Istituto "E. Ascione", uno dei team partecipanti, che ha adottato il progetto "Potenziamento e Adeguamento dell'impianto di Acqua dei Corsari", avrebbero voluto formulare le seguenti domande: "Come mai i lavori non sono ancora iniziati, nonostante i finanziamenti stanziati? Rischiamo di perdere questi finanziamenti? Vista l'attuale emergenza idrica, non sarebbe opportuno recuperare le acque reflue?". La ricerca di risposte e dati non può fermarsi qui, perché "la scuola è una vera piattaforma culturale", come ha ricordato l'assessora presente G. Marano.