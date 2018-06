Il Politeama si trasforma in un (doppio) set: traffico in tilt in centro

Traffico rivoluzionato in città fino al prossimo 15 giugno. Palermo è stata scelta come set per le riprese di due film: "Momenti di trascurabile felicità" di Daniele Luchetti, con Pif nel ruolo di protagonista, e "Tutto il giorno davanti" di Luciano Manuzzi, pellicola che racconta la vita di Agnese Ciulla, ex assessore comunale alle Attività sociali.

Le riprese di "Momenti di trascurabile felicità" oggi e domani interesseranno le piazze Castelnuovo e Ruggero Settimo. Nel cast della pellicola anche Renato Carpentieri, Thony, Francesco Giammanco e Angelica Alleruzzo. Pif è Paolo. Dopo la sua morte, gli viene concesso di tornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita?

Limitazioni alla circolazione anche in salita Partanna, piazza Marina, via Merlo, piazza Cattolica/Vicolo dei Corrieri, via Calascibetta, via Alessandro Paternostro, viale dei Pioppi, Piazzale Giove, via Venere, Foro Italico Umberto Primo, Piazza Monte di Pietà, via Francesco Raimondo/piazza delle Stimmate, piazza Verdi, Piazza Beati Paoli, via Roma, via Epicarmo, via Monteleone, piazzetta Monteleone, piazza dei Quartieri.

