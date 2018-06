Sì al potenziamento dell'impianto di illuminazione in viale Strasburgo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' stata approvata con ampio consenso la mozione a firma del consigliere di Sinistra Comune Sergio Susinno per il raddoppio e potenziamento dell'impianto di illuminazione in viale Strasburgo. Dopo parecchi anni Susinno ha sottoposto al consiglio della sesta circoscrizione l’approvazione della mozione che impegna l'Amministrazione Comunale a potenziare l’illuminazione in viale Strasburgo. Sono stati numerosi gli incidenti gravi a causa delle pessime condizioni di illuminazione in violazione del codice della strada specie con avverse condizioni meteo. È auspicabile che l’amministrazione comunale intervenga nei tempi strettamente necessari per la soluzione efficace ed efficiente.

