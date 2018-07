"Sesta circoscrizione, la presidenza non considera il parere richiesto ai consiglieri"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sulla scelta della sede dell’incontro con Sindaco e Giunta, la Presidenza della Sesta Circoscrizione non ha tenuto in alcuna considerazione il parere che aveva richiesto ai Consiglieri. La maggioranza, dopo ampio dibattito, aveva indicato come luogo dell'incontro tra l’Amministrazione, il Consiglio di Circoscrizione e i cittadini della Sesta, lo spazio esterno della parrocchia di San Giovanni Apostolo, nell'omonimo quartiere, al fine di consentire, visti gli spazi più idonei, una maggiore partecipazione. Malgrado ciò, la Presidenza ha indicato come luogo dell'incontro lo spazio esterno del Plesso Vitali in Piazza Lampada della Fraternità. Noi consiglieri, pertanto, prendiamo le distanze da tale scelta arbitraria e non condivisa, e ci auspichiamo che il prossimo incontro venga concordato insieme al consiglio".

Umberto Aresu, Antonio Nona, Alfredo Siino, Daniela Tumbarello, Giuseppe Valenti.