Giro di escort in pieno centro: facevano prostituire 10 palermitane, tre arresti

L'hanno chiamata "operazione Express service". Tre palermitani - un uomo e due donne - sono stati arrestati con l'accusa di avere gestito tre case di prostituzione in centro. La polizia ha scoperto nelle scorse ore un vasto giro di escort: a finire in manette Felice Gambino, di 37 anni, Rita Barrile (34), Maria Arena (38). I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Tutti e tre sono ritenuti responsabili dei reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

"Attraverso le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica - spiegano dalla questura - è stato scoperto un giro di escort che coinvolgeva numerose ragazze: dieci palermitane e una rumena. Le donne si prostituivano all’interno di appartamenti messi a disposizione dalle persone che sono state arrestate oggi. In alcuni casi le donne venivano anche accompagnate a casa dei clienti, in modo da assecondare le loro esigenze".

Le prestazioni avevano un costo variabile da 30 a 100 euro in relazione al tipo di servizio richiesto. "Una percentuale - hanno spiegato dalla polizia - andava ai tre che sono stati arrestati oggi". Nel corso dell’operazione gli agenti hanno inoltre sottoposto a sequestro un immobile in via Gaspare Serenario, nella zona di via Dante, che era utilizzato per gli incontri.

Dagli uffici di polizia aggiungono: "Dalle indagini è emerso che i destinatari della misura cautelare svolgevano una vera e propria opera di intermediazione con i clienti, pubblicando annunci su siti internet, pubblicizzando le ragazze a loro disposizione e prendendo per loro gli appuntamenti".