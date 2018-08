Parte il servizio di raccolta differenziata nei lidi di Mondello

Per il secondo anno consecutivo è partito il servizio di raccolta differenziata nei lidi di Mondello gestiti dalla società Italo Belga. In ogni varco della spiaggia sono stati sistemati una terna di contenitori per effettuare la separazione delle frazioni da differenziare. A darne notizia l’Amministratore Unico della Rap Giuseppe Norata che dichiara: “Differenziare i rifiuti oltre ad essere un obbligo di legge che ci consente un notevole risparmio economico, è soprattutto un dovere morale e civile nel rispetto delle future generazioni alle quali dobbiamo garantire un ambiente sano e salubre così come è stato creato. L’obiettivo da raggiungere, quindi, oltre a differenziare correttamente è farsì che i cittadini diventino parte attiva di un cambiamento culturale all’insegna della sostenibilità ambientale”.

A fargli eco anche il Presidente della Italo Belga Giovanni Tomasello: “Anche noi stiamo dando il nostro contributo per sostenere sempre più l’incremento della raccolta differenziata. I lidi diventano luoghi di partecipazione e di educazione ambientale non soltanto per far crescere la percentuale di raccolta differenziata, ma anche per continuare quel percorso di sensibilizzazione e amore per l’ambiente. La presenza delle postazioni per la differenziata ha l'intento di sensibilizzare gli ospiti al corretto smaltimento dei rifiuti, in modo tale che questa corretta abitudine non rimanga limitata alla spiaggia”.

Plauso all'iniziativa viene dal Sindaco Leoluca Orlando che sottolinea l'importanza della collaborazione fra pubblico e privato e ricorda come proprio la spiaggia di Mondello "per la grande affluenza di palermitani e turisti rappresenta il luogo perfetto per far prendere coscienza dell'importanza di un corretto rapporto con l'ambiente, di cui la gestione oculata dei rifiuti è parte integrante".

Dal 2016 la RAP assieme alla Mondello Italo Belga hanno attivato una collaborazione sul fronte della sensibilizzazione e del servizio di raccolta differenziata. Sono stati consegnati 30 bidoni carrellati di tre colori: bianco per la carta, verde per il vetro e giallo per la plastica. 10 le postazioni operative di cui 6 punti presso le spiagge attrezzate e 4 punti presso le cabine. Con ordinanza sindacale, la numero 133 del 18 giugno 2018 , è stata infatti regolamentata la raccolta porta a porta per le utenze commerciali con produzione specifica, che ricadono nelle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo. Oltre ai bar e ai ristoranti, l'ordinanza coinvolge anche lidi, circoli e strutture ricettive.