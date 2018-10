"Mensa al via, anzi no": protestano i genitori dei bimbi della scuola Vittorio Emanuele III

Nella scuola d'infanzia Vittorio Emanuele III non parte il servizio mensa. I genitori dei bimbi però, nel frattempo, il bonifico per pagare il servizio lo hanno fatto e di rimborso al momento non se ne parla. L'istituto comprensivo dopo aver annunciato in pompa magna il via - dal 15 ottobre - all'orario prolungato fino alle 16 (con tanto di riunione con i rappresentanti dei genitori) ha fatto dietrofront. "Si comunica che il servizio di refezione scolastica non potrà effettuarsi fino a nuova comunicazione causa indisponibilità del personale addetto alla mensa ad effettuare il servizio essendo lo stesso in posizione di incompatibilità con gli orari del servizio", l'annuncio pubblicato ieri dalla dirigenza all'interno del plesso Pulsen, frequentato da bimbi dai 3 ai 5 anni.

"Solo una settimana prima - racconta a PalermoToday Alessia Di Marco, rappresentante di classe della sezione A - la scuola ha organizzato riunione per comunicarci che il 15 il servizio sarebbe partito e spiegarci cosa fare per usufruirne. Io ho pagato 120 euro e c'è chi ha pagato anche 140 euro ma da ieri è cambiato tutto". Le istruzioni per effettuare il pagamento sono state pubblicate anche online sul sito del Vittorio Emanuele III lo scorso 2 ottobre. "Si comunica - si legge nella circolare - che a partire dal 15 ottobre sarà attivato il servizio di refezione scolastica per le sezioni di scuola dell’infanzia A e C e per la sezione A della scuola primaria. Si invitano i genitori interessati al servizio, a presentare, presso l'ufficio di segreteria, la documentazione necessaria e ad effettuare il versamento della quota mensile prevista".

Il personale comunale che si dovrebbe occupare del servizio però ha un contratto di lavoro dalle 8 alle 13. I pasti ai bimbi dovrebbero essere serviti a partire dalle 13 quindi i dipendenti dovrebbero fare più ore. Sarebbe questo il motivo per cui al momento la refezione scolastica è in standby. "Un papà - continua la rappresentante di classe - ha contattato la responsabile del servizio per capire come stanno le cose. La signora Fiasconaro gli ha detto che stanno cercando di risolvere il problema e nell'attesa ci ha suggerito di avvalerci del 'pasto domestico'. Si parla tanto di alimentazione sana e poi ci fanno pagare, non ci danno il servizio e ci dicono di arrangirci con i panini. Stiamo parlando di bambini piccoli che non possono certo mangiare schifezze per giorni e giorni".

Nell'attesa che la situazione si sblocchi i genitori dei bimbi, in gran parte lavoratori, non potranno lasciare i propri figli a scuola fino alle 16 e dovranno quindi trovare delle soluzioni alternative.

