Servizio civile, bando di selezione per otto volontari a Termini Imerese

Aperto il bando di selezione per il progetto di Servizio Civile Nazionale “Parsifal” per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - PON IOG - nell'ambito delle finalità istituzionali individuati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Alla selezione possono partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione (vedi requisiti richiesti dall'Art. 3 del Bando). Il progetto coinvolgerà otto volontari a Termini Imerese in attività volte a migliorare la quotidianità della persona disabile intervenendo sia sulla sfera dell’autonomia personale sia su quella delle relazioni sociali. La domanda di partecipazione dovrà essere presentate entro le 14 del 5 febbraio in una delle seguenti modalità: a mano presso la sede sita in via Garibaldi n. 63 – Termini Imerese; all’indirizzo di posta certificata aressfabiola@docucert.it esclusivamente da Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare il candidato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; a mezzo “raccomandata A/R” all’indirizzo: Associazione Aress Fabiola onlus – piazza delle Terme 16/a 90018 Termini Imerese. Non farà fede il timbro postale. La domanda deve essere consegnata in busta chiusa, specificando all’esterno il nome del candidato e il titolo del progetto prescelto. (Es. NOME CANDIDATO - Servizio Civile Nazionale – Bando G.G. 2017 – Domanda di Partecipazione progetto “PARSIFAL”). Non farà fede il timbro postale. Sul sito www.aressfabiola.it il bando completo e la modulistica necessaria per la presentazione della domanda. Inoltre, partire dal 12/02/2018 sarà possibile visionare le date dei colloqui di selezione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.