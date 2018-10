Servizio civile, il Comune pubblica le graduatorie: i candidati ammessi ai progetti

Si è conclusa, con l’approvazione degli elenchi e delle graduatorie dei candidati, la selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale per il Comune di Palermo. Sei i volontari selezionati per il progetto "A Sostegno”, quattro quelli per "Uno Spazio Neutro”.

"I candidati presenti negli elenchi - fanno sapere dal Comune - non riceveranno alcuna comunicazione in quanto la pubblicazione all'albo pretorio della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie ha valore di comunicazione e notifica. I soli candidati utilmente posizionati in graduatoria, che supereranno il vaglio dei controlli in capo al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e dei Centri per l’Impiego riceveranno, prossimamente, ulteriori istruzioni".

Gli interessati potranno presentare per iscritto motivata richiesta di riesame entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata all'Area della Cittadinanza Sociale del Comune, Settore della Cittadinanza Solidale, via Garibaldi n. 26, 90133 - Palermo, ovvero proporre ricorso nelle forme previste dalla legge.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la “U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva” ai numeri 091/7405400 - 091/7405452 - 091/7405420 o all'indirizzo di posta elettronica innovazionecittadinanzattiva@comune.palermo.it. e consultare gli elenchi sul sito.