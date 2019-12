Servizio civile, ecco le graduatorie e i nomi dei candidati vincitori

Approvati gli elenchi e le graduatorie dei candidati che hanno partecipato per il Comune al bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero.

L'ok è arrivato con determinazione dirigenziale dell'area della Cittadinanza solidale dello scorso 10 dicembre. I progetti inseriti nel bando 2019 sono due: "Lo spazio delle relazioni", che prevede l'inserimento dei primi 4 candidati idonei; "Verso una comunità solidale", che prevede l'inserimento dei primi 8 candidati idonei. L'avvio dei progetti è stimato per il mese di marzo del 2020.

"A tutti i candidati presenti negli elenchi pubblicati - si legge in una nota del Comune - non verrà inviata alcuna comunicazione in quanto la pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie ha valore di comunicazione e notifica. Gli interessati potranno proporre per iscritto motivata richiesta di riesame entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, indirizzata all'area della Cittadinanza solidale del Comune di Palermo, Settore Servizi Socio - Assistenziali, Via Garibaldi n. 26, 90133 - Palermo, ovvero proporre ricorso nelle forme previste dalla legge".