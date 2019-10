Servizio civile, la cooperativa Area Azzurra cerca 132 volontari

C’è tempo sino al 10 ottobre prossimo, alle 14, per partecipare al bando di selezione per volontari di Servizio Civile nell’ambito dei progetti promossi dalla Cooperativa Area Azzurra di Termini Imerese. L’Ente ha ottenuto l'approvazione di quattro progetti dalla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile universale.

Nel complesso sono disponibili 132 posti disponibili in vari comuni siciliani per le iniziative "Ambiente 1.0", "I ragazzi della via Gluck”, "A portata di mano” e "Liberi di volare".

Alla selezione potranno partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. I progetti promossi dall’Ente impegneranno i volontari per un anno in diversi settori a seconda del progetto scelto: dall’assistenza agli anziani all’educazione e promozione culturale a favore dell’ambiente, dall’animazione culturale a favore dei minori agli sportelli informativi.

Tre le novità importanti di quest’anno: presentazione della domanda esclusivamente online, meno ore settimanali di servizio e un rimborso mensile pari a 439,50 euro. Diversamente dagli anni precedenti, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata obbligatoriamente online accedendo alla piattaforma dedicata “Domanda on Line” (DOL) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone dall’indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it entro le 14 del 10 ottobre. Per accedervi è obbligatorio richiedere lo Spid il “Sistema Pubblico d'Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2. Per quanto riguarda le ore settimanali queste saranno 25 (5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) e non più 30 ore come negli anni passati. Infine, per la prima volta dal 2001, l'assegno mensile spettante a ciascun operatore volontario passa da 433,80 a 439,50 euro al mese.

I progetti

Il progetto "Ambiente 1.0" coinvolgerà 46 operatori volontari in attività di educazione e promozione culturale allo scopo di sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente nei comuni di: Termini Imerese, Acquaviva Platani, Castelbuono, Villafrati, Alimena e Alia.

Il progetto “Liberi di volare”, impegnerà 28 operatori volontari in attività di educazione e promozione culturale, animazione culturale verso minori e tutoraggio scolastico nei comuni di Milena, Vallelunga Pratameno, Resuttano e Mezzojuso.

Il progetto “A portato di mano” impegnerà 12 volontari in attività di educazione e promozione culturale destinate al potenziamento degli sportelli informativi del Comune di Lascari.

Infine, il progetto “I ragazzi della via Gluck” impegnerà 40 volontari in attività di assistenza agli anziani nei comuni di Termini Imerese, Novara di Sicilia, Altofonte, Basicò, Resuttano e Misilmeri.