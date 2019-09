Servizio civile, pubblicato il bando: due i progetti gestiti dal Comune di Palermo

Pubblicato il bando del Dipartimento per le Politiche giovanili per il servizio civile universale. Sono due i progetti gestiti direttamente dal Settore della Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo: "Lo Spazio delle Relazioni" - "Verso una comunità Solidale". Per candidarsi è necessario presentare online le domande online entro le 14 di giovedì 10 ottobre (Le domande vanno presentate qui).

La data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 30 aprile 2020. Previsto un assegno di 439,50 euro mensili per i volontari. I progetti hanno una durata di dodici mesi. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni.

Eccoli nel dettaglio:

Lo spazio delle relazioni: 4 volontari

Verso una comunità solidale: 8 volontari