Comune, dal 29 ottobre i colloqui per il Servizio civile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 29 ottobre inizieranno i colloqui per i progetti del Servizio Civile del Comune approvati nell’ambito del “Bando per la selezione di 3.589 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nazionale nella Regione Sicilia” del 20 agosto 2018. Si seguirà l'ordine alfabetico dei cognomi (dalla lettera A). Nei prossimi giorni saranno resi noti i calendari, ripartiti in base al progetto prescelto, dei singoli colloqui con l'articolazione (giorni e orari) indicata a fianco dei candidati e indicazione della sede presso cui dovranno presentarsi.

Maggiori informazioni alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=19958