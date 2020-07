Sorpresa in via Guglielmo Marconi, trovato un serpente di oltre 2 metri

Trovato un serpente in via Guglielmo Marconi. Dopo essersi stropicciato gli occhi un passante, tenendosi a debita distanza, ha chiamato i vigili del fuoco segnalando la presenza di un rettile di circa 2 metri sul marciapiedi. Sul posto, nella strada che collega via Malaspina e via Principe di Villafranca, è intervenuta una squadra del 115 con il compito di recuperare l'animale e affidarlo a qualche ente per riportarlo nel suo habitat naturale. Al momento infatti sembrerebbe che nessuno abbia reclamato il possesso del serpente che, pur di scappare, ha cercato di intrufolarsi dietro una saracinesca.

Foto e video di Francesco Catalano

