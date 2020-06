Strano ritrovamento in via Dante, biscia nera recuperata dentro un'auto

Come sia arrivata lì dentro non è dato saperlo ma quando un passante ha notato una grossa biscia nera dentro un’auto ha subito chiamato il numero unico d’emergenza per liberarla e scongiurare qualsiasi pericolo. Così vigili del fuoco e il personale della forestale sono intervenuti alle 13.30 in via Dante per aprire una Fiat Punto di colore grigio parcheggiata all’angolo di viale Regina Margherita. Il rettile, un coluber viridiflavus (più comunemente chiamato biacco), si era rintanato all'interno del vano motore. "L'esemplare che si presentava in buone condizioni di salute e piuttosto mordace - spiegano dalla Forestale - è stato liberato in un'area dov'è naturalmente presente".

